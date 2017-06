Rohrdorf Was dem Menschen Kraft zum Leben gibt

Rohrdorf. Die katholische Kirchengemeinde Rohrdorf und das Dekanat Calw laden am Mittwoch, 28. Juni, um 19.30 Uhr zu einem spirituellen Vortrag mit der renommierten Theologin Hadwig Müller in Rohrdorf ein. Der Vortrag findet im Gemeinderaum unter der Kirche statt. Hadwig Müller war ab 1983 mehr als zehn Jahre in Brasilien und hat dort den Aufbau von Basisgemeinden begleitet. 2009 berichtete sie in dem Buch "Was wird jetzt aus uns, Herr Bischof?" über einen der spannendsten europäischen Entwicklungsprozesse in der Diözese Poitiers.