Rohrdorf Seit 50 Jahren Spaß und Bewegung

Die beiden Teamleiterinnen Gisela Spitzenberger und Silke Lenz wägten bei einem kleinen Spiel – "Früher" und "Heute" ab, was hat sich denn wirklich geändert – was ist gleich geblieben. Und siehe da, wenn sich auch einiges dem heutigen Lauf und Fortschritt angepasst hat, das Ergebnis zeigt, wieviel Parallelen doch noch vorhanden sind. Gemeinschaft, Bewegung, Unterhaltung, Harmonie und viel Spaß – das sind Gründe der wöchentlichen Treffen, damals wie heute und neue Mitglieder sind immer willkommen. Alles in allem war es ein gelungenes Fest.