Rohrdorf Lacherfolg in Rohrdorf

Rohrdorf. "Das Stück kam beim Publikum sehr gut an, und die beiden Theaterabende waren wieder ein Erfolg", erklärte ein zufriedener Regisseur Werner Mayer mit Blick auf die gut besuchten Veranstaltungen. Die Zuschauer zeigten sich begeistert, was immer wieder an Lachsalven und Szenenapplaus deutlich wurde.

Erneut standen die Laienspieler des TSV Rohrdorf gleich an zwei Abenden hintereinander auf der Bühne. Dabei hatten die Theatermacher für ein ansprechendes Rahmenprogramm gesorgt. Während sich am ersten Abend die TSV-Kindertanzgruppe "Flying Teenies in der Turn- und Festhalle präsentierte, stand am zweiten Theaterabend noch Tanz und flotten Unterhaltungsmusik mit der Partyband "Forever" auf dem Programm.

"Endlich fort aus dem Alltagstrott" ist ein turbulenter Dreiakter