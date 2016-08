Rohrdorf Für Jürgen Walz ist die nächste Baustelle die wichtigste

Ich war bereits auf der Insel Norderney.

Wie können Sie dort am besten abschalten?

Bei Spaziergängen am Strand und durch die herrliche Dünenlandschaft.

Wie kühlen Sie sich bei großer Hitze ab?

Unter der Dusche und viel Mineralwasser trinken.

Sind Sie eher der Strand-, Pool- oder Bergtyp?

Im Sommer das Meer, im Winter die Berge.

Mal ehrlich: reservieren Sie Ihre Liege am Pool?

Nein.

Käme Camping für Sie noch in Frage?

Nein.

Bleiben Arbeit und Laptop zuhause?

Ja.

Ist Ihr Handy abgeschaltet? Warum?

Nein, die Erreichbarkeit für die Familie muss sein.

Ihre Urlaubslektüre?

"Fürchte Dich nicht", ein Thriller von Jürgen Kehrer.

Treiben Sie Sport im Urlaub?

Ja, schwimmen und Rad fahren.

Welchen Trip aus der Jugendzeit würden Sie gerne noch mal wiederholen?

Keinen. Ich finde: Alles zu seiner Zeit.

Und wohin würde Ihre Traumreise gehen?

Eine ausgedehnte Weinreise durch Frankreich, Spanien und Italien.

Wann wollen Sie starten?

Ich hoffe bald.

Wann haben Sie das letzte Mal Urlaub zuhause gemacht?

Vor etwa 30 Jahren.

Welches ist Ihr Lieblingsort im Kreis Calw, an dem Sie Ihre Seele baumeln lassen können?

Zuhause auf meiner Terrasse mit Blick über Rohrdorf.

Gehen Sie zur Abkühlung ins Freibad oder lieber an den See?

Am liebsten "in die See" (Nord oder Ost).

Ihre Lieblingseissorte?

Haselnuss

Welche Musik hören Sie am liebsten im Sommer?

Ich bin bekennender SWR-4- Hörer.

Am meisten nervt Sie im Sommer?

Dass er zu kurz ist.

Ihr Lieblings-Sommeressen?

Fisch, Gemüse und Baguette vom Grill.

Ihr Lieblings-Getränk im Sommer?

Tagsüber Mineralwasser, abends kühler Weißwein. Oder ein Hefeweizen.

Wie halten Sie’s mit der Kleiderordnung? Müssen Anzug und Krawatte bei 35 Grad sein?

In meinem Beruf als Stuckateur stellt sich diese Frage nicht, ansonsten mag ich es leger, aber auch dem Anlass angemessen.

Was steht bei Ihnen nach den Ferien als wichtigstes Projekt an?

Die nächste Baustelle ist immer die wichtigste.