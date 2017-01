Rohrdorf Engagement für die Umwelt

Enthusiasmus der Kinder wurde gelobt

Organisatoren und Unterstützer der Sternsinger-Aktion in der katholischen Kirchengemeinde Rohrdorf/Ebhausen dankten den Sternsingern, dass sie einige Tage ihrer Ferien dieser guten Sache gewidmet hatten, und lobten den von Kälte und Schneetreiben unbeeindruckten Enthusiasmus der Kinder und Jugendlichen.

"Alle können wir als Werkzeuge Gottes an der Bewahrung der Schöpfung mitarbeiten", so schreibt Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudatio si über die Sorge für das gemeinsame Haus. Da die Folgen des falschen Umgangs mit der Umwelt immer deutlicher werden, wurde dieses Thema nun auch in der Sternsingeraktion 2017 aufgegriffen.

Als Beispiel für die Dringlichkeit des Mottos "Gemeinsam für Gottes Schöpfung" diente die Region Turkana im Nordwesten Kenias, wo die Auswirkungen des Klimawandels schon heute die Lebensgrundlagen der Menschen zu zerstören drohen.