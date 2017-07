Rohrdorf Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Der Unfall ereignete sich gegen 8.20 Uhr. Laut Polizei hatte ein 24-Jähriger auf dem Weg nach Rohrdorf zunächst vier Fahrzeuge überholt. Als er in einer leichten Linkskurve noch ein Fahrschul-Lkw-Gespann überholen wollte, kam ihm aus dem Tunnel ein Smart entgegen. Die Autos kollidierten.

Der Smart blieb auf der Gegenspur stehen. Der Wagen des Unfallverursachers krachte rechts in die Leitplanken, wurde in einen 3,5 Tonner-Lkw geschleudert und knallte schließlich noch in einen Toyota. Ein in der Kolonne fahrender Mercedes wurde durch herumfliegende Teile beschädigt.

Die 57-jährige Toyota-Fahrerin wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die 53 Jahre alte Smart-Fahrerin kam leichtverletzt zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Die 20 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wurde leicht verletzt und ambulant vor Ort behandelt.