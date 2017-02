Rohrdorf 94,9 Prozent für Joachim Flik

Wobei Volker Held neben ihm ergänzt, dass man sich auch nur beinahe beim Quartett-Spielen "in die Haare" bekommen habe. So fröhlich kann Demokratie sein – zumindest hier in Rohrdorf. Und, keine Sorge, wenn "Kundschaft" im Wahllokal ist und dann auch später bei der Auszählung sind wieder alle hochkonzentriert und maximal professionell bei der Arbeit.

"Humor made in Rohrdorf"

Aber dann ist der "offizielle Teil" auch wieder schnell absolviert. Die weiteren Fakten: 1493 Wahlbeteiligte, 617 abgegebene Stimmen, davon 75 durch Briefwahl. Davon entfielen, bei 22 ungültigen Stimmen, 564 Stimmen auf Joachim Flik, was einem Anteil von 94,9 Prozent (Wahl 2009: 98,01 Prozent) entspricht. Insgesamt 30 der abgegebenen Wahlzettel wiesen zudem verschiedene weitere Namen auf, wobei beachtenswerte fünf Stimmen auf Ebhausens Schultes Volker Schuler entfielen – der bei Bekanntgabe, wie auch die Bürgermeisterkollegen aus den übrigen umliegenden Städten und Gemeinden, im Bürgertreff anwesend war und sogleich jede Schuld für diese unerwartete "Zweitplatzierung" in Rohrdorf von sich wies. Womit auch diese Wahl-Anekdote unter der Rubrik "Humor made in Rohrdorf" verbucht werden konnte.

Und diese besondere "Rohrdorfer Art" bekam an diesem Wahlabend noch einige weitere bunte Facetten. Zum Beispiel als das Wahlhelfer-Team darüber sinnierte – ob ernsthaft oder nur im Spaß, wurde nicht so ganz klar –, warum ein "Wahllokal" eigentlich Wahl-"Lokal" heiße. Bedeute das nicht automatisch, dass es dann auch (bei der nächsten Wahl) einen eigenen Ausschank in einem solch besonderen "Lokal" bräuchte – analog etwa zum benachbarten "Kirchen-Café" in Rohrdorf? Wie das denn einmal aussehen könnte, davon gab dann die eigentlich gar nicht so kleine Wahl-Party im Anschluss an die Ergebnis-Bekanntgabe einen Eindruck: Sekt und Häppchen für alle, die gekommen waren, Joachim Flik zu gratulieren. Und noch eine richtig große Torte, diesmal für den Wahlsieger selbst – "drinnen Schwarzwälder, außen unser Rohrdorfer Tor". Die garniert wurde mit einem ziemlich launigen und noch talentierteren Vortrag von Silke Lenz darüber, wo alles die Silbe "Flik" im Rohrdorfer Verwaltungs-Alltag so auftaucht: bei den ver-flik-st vielen Aufgaben zum Beispiel, die jeden Tag zu erledigen seien. Beim Flik-ken der ja leider immer mal wieder kaputten Wasserleitungen im Ort. Aber hoffentlich nicht bei der Flik-schusterei, wenn wieder richtig große Aufgaben anstehen. Eigentlich kam man aus dem Lachen nicht mehr ’raus.

Und der Wahlsieger selbst? Der genoss gemeinsam mit Gattin Gabriele Weiland-Flik den sympathischen Trubel um seine Person mit sichtbar guter Laune. Und teilte auf Nachfrage mit, dass es im Amt aber morgen (also am heutigen Montag) wieder Schlag 8 Uhr wie gewohnt weitergehe. "Als erstes die wöchentliche Besprechung mit dem Bauhof, dann danach gleich eine Baustellenbesichtigung." So lustig und herzlich die Rohrdorfer also miteinander umgehen wenn Zeit dafür ist – die Pflicht leidet darunter offensichtlich nicht.