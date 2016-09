Ringsheim Was passiert mit dem Hausmüll?

Was aber passiert eigentlich mit dem Restmüll, wenn die Tonnen geleert wurden? Müllfahrzeuge transportieren ihn zur MBA bei Ringsheim, in deren Bau laut Landratsamt rund 47 Millionen Euro investiert wurden. Beim Tag der offenen Tür wird unter anderem die Funktionsweise der Anlage bei Rundgängen erklärt. Darüber hinaus präsentieren sich Behörden und Firmen, die in den Bereichen Abfallentsorgung, Recycling und Umwelt tätig sind. Sie stellen auch Müllfahrzeuge vom Schubbodenfahrzeug bis zum Spül- und Saugfahrzeug vor. Die Abfallwirtschaftsämter der Landratsämter informieren ebenfalls rund ums Thema Müll.

Foodtrucks, Tombola und Kinderprogramm warten auf Besucher

Außerdem erwartet die Besucher laut Ankündigung ein umfangreiches Programm: Bei einer Tombola und einem Glücksrad gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Ein Dutzend Foodtrucks aus der Region und Baden-Württemberg sorgt für die Bewirtung, unter anderem mit Maultaschen, Burgern, Flammkuchen, Pasta, Ochs am Spieß und Spanferkel, Marshmallows, Eis und Crêpes.

Für die jüngeren Gäste gibt es zudem ein eigenes Programm: Kinder sind eingeladen, im Riesensandkasten zu buddeln oder das Tiergehege zu besuchen, während die Eltern nebenan Erfrischungen in einer Strohballenlounge genießen. In einem Zelt unterhalten ab 11.30 Uhr "Herr Stinknich" und sein "Müllmonsterchen" sowie der Clown Blaumann mit Mitmachtheater, Zauberei und Jonglage.

Da Parkmöglichkeiten am Veranstaltungsort begrenzt sind, empfehlen die Kreisverwaltungen, möglichst mit dem Fahrrad oder ÖPNV zu kommen. Ab dem Bahnhof Ringsheim ist der Kahlenberg zu Fuß in rund 15 bis 20 Minuten zu erreichen. Zwischen dem Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof Herbolzheim und dem Kahlenberg verkehrt von 11 bis 18.30 Uhr alle Viertelstunde ein kostenloser Shuttlebus. Besucher erhalten am Sonntag einen gedruckten Wegweiser mit Lageplan, auf dem alle Stationen, Programmpunkte und Standorte der Foodtrucks auf einen Blick ersichtlich sind.