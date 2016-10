Ringen Packendes Derby vor 700 Zuschauern

Ganz eng beim 4:4 gewann Peter Lehmann vom KSV gegen Magomed Makaev. Bis zur fünften Minute führte der ABA-Ringer mit 2:0. Als er in die Bodenlage beordert wurde, wehrte er den angesetzten Ausheber zwei Mal mit unerlaubten Mitteln ab und kassierte dafür jeweils zwei Strafpunkte. Wenige Sekunden vor Schluss gelang ihm der Ausgleich, doch wegen der belastenden Verwarnungspunkte ging der Sieg an den Tennenbronner.

Einer der gewieftesten Taktiker im KSV-Team ist derzeit Marco Bechtel. Zwei angeordnete Aktionszeiten brachten beiden Ringern je einen Punkt ein. Als Letzterer geriet Andreas Trost vom Gast in Zugzwang und Bechtel nutzte eine kleine Blöße in der letzten Minute zum Punktsieg. Stark in den Kampf ging Aichhaldens Routinier Petru Toarca gegen den deutschen Juniorenmeister Timo Moosmann. Gegen Ende der vierten Minute lag Toarca mit 11:1 vorne, doch sein konditionelles Polster war nun erschöpft. Timo Moosmann holte unaufhaltsam auf und verkürzte seine Niederlage noch auf den minimalen einen Mannschaftspunkt.

In der zweiten Hälfte glich Aichhalden den Tennenbronner Vorsprung durch einen 21:0-Überlegenheitssieg in nur 85 Sekunden von Iliyan Gazepov gegen Thorsten Götz aus und ging mit einem weiteren 10:0-Punktsieg von Florin Constantin gegen Adrian Stockburger erstmals in Führung. Folglich war das Duell zwischen den beiden gleichwertigen Athleten Timo-Marcel Nagel und Frank Schwab von vorentscheidender Bedeutung.

Diesem Druck hielt der Tennenbronner hervorragend stand und verteidigte eine schon nach 30 Sekunden erzielte 2:0-Führung erfolgreich. Als Schwab gegen Ende den Ausgleich suchte, gelang Nagel eine weitere Zwei zum Sieg. Im Wissen, dass nach ihm mit Fabian Reiner noch ein Tennenbronner Siegringer kommt, hatte Luca Lehmann die leichtere Aufgabe, den Rückstand in Grenzen zu halten. Gegen den routinierten Daniel Eberhardt hielt er deshalb das Risiko niedrig und überließ ihm einen knappen Punktsieg.

Die totale Sicherheit gibt es nicht und der Aichhalder Schlussringer Lorenz Brüstle überraschte Fabian Reiner erst einmal mit einem sauberen Hüftschwung und vier Punkten. Danach allerdings dominierte der Tennenbronner und sicherte mit überlegenen 20:4 den umjubelten 12:10-Derbysieg für den KSV Tennenbronn.

Matthias Brenn (KSV Tennenbronn): "Unsere Mannschaft ist physisch extrem gut drauf. Alle haben genau das umgesetzt, was vorher besprochen wurde. Es war klar, dass es gegen Aichhalden sehr eng wird und dass nichts schief gehen darf. Alle haben sich sehr mannschaftsdienlich verhalten und deshalb ist unser Sieg auch verdient."

Uwe Schullian (Co-Trainer AB Aichhalden): "Wir haben in der ersten Hälfte einfach nicht genügend Punkte geholt und deshalb haben wir am Ende verloren. Der KSV Tennenbronn war heute effektiver und der Sieg ist deshalb verdient. Wir können auch nicht erwarten, ganz vorne in der Regionalliga zu bleiben – unser Ziel ist immer noch der Klassenerhalt."