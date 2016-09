Ringen Optimaler Oberliga-Einstand für KSV Winzeln

Ihren Teil dazu beigetragen haben die einheimischen Fans mit dem Fanclub "Fanatics14" an der Spitze, die die Halle in Winzeln in einen Hexenkessel verwandelten. Beide Mannschaften konnten jeweils fünf Einzelbegegnungen für sich entscheiden, den Ausschlag zum Erfolg gaben die höheren Einzelsiege. Ehningen hatte seine Mannschaft gegenüber dem letzten Wochenende umgestellt und deren Trainer Maik Busch monierte nach dem Kampf, dass seine beiden ausländischen Ringer zu wenig Punkte holten. Begeistert war er von der gigantischen Stimmung in der Halle und wünschte sich einmal einen Heimkampf mit dieser Atmosphäre. Winzelns Trainer Frank King hatte seine junge Mannschaft sehr gut eingestellt und bei der Aufstellung alles richtig gemacht. Er betonte dass man sich das nötige Glück für den Erfolg auch erarbeiten müsse. Trotz der teilweise aufkommenden Hektik behielt Kampfrichter Peter Wagner aus Obereisesheim jederzeit den Überblick.

Im Fliegengewicht lag Philipp Ganter (Freistil 57kg) kurz nach der Pause gegen Gabriel Hughineata klar in Rückstand. Als dem Gästeringer die Puste ausging kam Ganter noch auf 10:10 heran, hatte aber auf Grund von niedrigen Wertungen am Ende knapp mit 0:1 das Nachsehen. Im Schwergewicht siegte Dorin Pirvan (130kg, gr-röm.) gegen den 27kg schweren Maximilian Walser hochverdient mit 2:0 (7:2), musste sich aber vor dessen Schulterschwung in acht nehmen. Mit dem Wissen, dass Ehningens Constantin Bulibasa, der vom Kampfrichter immer wieder Wertungen für sich forderte, vornehmlich mit einem Hüftschwung zum Erfolg kommen will, ging Max Lam Nguyen (61gr) in den Kampf und bot dem siegesgewohnten Gast die Stirn. Trotz der 0:2 (9:16) Niederlage konnte er erhobenen Hauptes die Matte verlassen.

Achim Vollmer, der Gegner von Winzelns Felix Beck (Freistil 98kg) war ausschließlich auf Schadensbegrenzung aus, konnte aber den 3:0 (8:0) Sieg von Beck nicht verhindern. Mit dem zweiten Beinangriff zwang Jonas Schmid (Freistil 66kg) seinen Gegner Henri Schimmer auf beide Schultern zur 9:3 Pausenführung für den KSV Winzeln. Chancenlos war daraufhin Ersel Centinkaya (86kg, gr-röm.) gegen Daniel Vollmer, der nach hoher Punkteführung zum Schultersieg kam. Obwohl sich Adrian Heim (66kg, gr-röm.) gegen Fabian Walser mit 0:2 (Freistil 1:4) geschlagen geben musste, attestierte ihm Trainer Frank King eine sehr gute Leistung.