Ringen AV Sulgen hat einen WM-Vize

Bei den Veteranen-Wettkämpfen im polnischen Walbrzych schrammte der 41-jährige Pfeifer nur um Haaresbreite am Titel vorbei. In der Klasse bis 63 kg der Altersgruppe B besiegte der Sulgener in der Qualifikation einen US-Ringer mit 7:0-Punkten. Einen vorzeitigen 10:0-Sieg gelang ihm im Halbfinale über einen Polen, wodurch Pfeifer das Finale erreichte und einem Russen gegenüberstand.

Nach einem beherzten Angriff führte der Sulgener bis 30 Sekunden vor Kampfende mit 2:0. Dann schaffte der Russe den Ausgleich und siegte aufgrund der höheren Wertung. Nicht ganz so gut lief es für Ildar Schreiner.

Im Limit bis 85kg hatte er in der Altersgruppe E fünf Kontrahenten, weshalb hier ein nordisches Turnier (jeder gegen jeden) gerungen wurde. Gleich im ersten Kampf traf der 56-Jährige auf den späteren Sieger aus den USA, dem er lediglich mit 0:4 Punkten unterlag.