Ringen AB Aichhalden verschafft sich wieder Luft

Gegensätzlich verlief das Duell zwischen Petru Toarca (Freistil 66kg) und Adrian Wolny. Der Gästeringer ließ Toarca vor allem in der ersten Runde nicht zum Zug kommen, der einfach kein Mittel fand und einen "Dreier" abgeben musste. Damit ging der AB Aichhalden mit einer 8:3-Führung in die Pause, die mit den vier Punkten für Iliyan Gazepov aufgestockt wurde.

Michael Wilhelm (66kg, gr.-röm) zeigte gegen den starken Nico Weingart einen beherzten Kampf. Der war zwar der aktivere Ringer, doch der ABA-Youngster verstand es geschickt, die einkalkulierte Niederlage in Grenzen zu halten und gab nur zwei Punkte ab. Einen spannenden Fight lieferte sich Frank Schwab (Freistil 86kg) mit Holger Fingerle. In der ersten Runde mit klaren Vorteilen des KG-Athleten, der mit 4:0 vorn lag. Doch in Runde zwei kam Schwab auf Touren, verkürzte mit keinen Wertungen auf 3:4. Fast wäre ihm sogar noch der Ausgleich gelungen, doch der Gong kam in der entscheidenden Aktion Sekunden zu früh.

Mit 12:6 führten die Gastgeber vor den letzten beiden Kämpfen. Und als Daniel Eberhardt (Freistil 75kg) gegen Nicklas Haßler auf die Matte ging, sah es zunächst so aus, als würde die KG Fachsenfeld/Dewangen weiter herankommen. Beide Ringer lieferten sich einen packenden Kampf, zunächst mit Vorteilen für Haßler. Doch in den letzten 90 Sekunden hatte der nichts mehr entgegenzusetzen, als Eberhardt seine konditionellen Vorteile ausspielte und mit tollen Aktionen eine Punktlandung zum 6:2-Sieg vollbrachte. Da fiel es nicht mehr ins Gewicht, dass Lorenz Brüstle (75kg, gr.-röm.) zum Abschluss noch einen "Zweier" gegen Domenik Chelo abgeben musste.