Reutlingen Viele Ausbildungsplätze sind noch zu haben

2329 neue Ausbildungsverträge in Industrie, Handel und Dienstleistungsgewerbe wurden zum 31. August bei der IHK für das beginnende Ausbildungsjahr registriert. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren es 2267. Das entspricht einer Steigerung um 2,7 Prozent.

Unter dem Aspekt der demografischen Entwicklung und des Fachkräftebedarfs in vielen Branchen sind die Bedingungen für den Einstieg ins Berufsleben zurzeit besonders gut. Zahlreiche Unternehmen suchen noch geeignete Bewerber. "Es konnten nicht alle angebotenen Plätze vergeben werden", kommentiert IHK-Präsident Christian O. Erbe die Entwicklung. "In unserer Lehrstellbörse sind immer noch freie Plätze für das aktuell beginnende Ausbildungsjahr 2016/2017 gemeldet."

Der Ausbildungsmarkt zeige sich erfreulich robust: "Gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel setzen viele Betriebe auf die eigene Ausbildung."

Von den 2329 neuen Ausbildungsverträgen sind 869 in technischen und 1460 in kaufmännischen Berufen abgeschlossen worden. Der Zollernalbkreis erzielte mit 714 neuen Ausbildungsverträgen einen ordentlichen Gewinn von 4,2 Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr.

Nach wie vor gefragt sind Berufe in der Metalltechnik, wo die IHK allein 469 neue Lehrverträge registrierte, sowie in der Elektrotechnik (184). Bei den kaufmännischen Berufen liegen die Kaufleute im Handel (581), in Industrie (219) und Banken (124) vorn. Entgegen der vergangenen Jahre legten die Berufe aus Hotel und Gastronomie zu. In diesem Jahr wurden 112 Ausbildungsverträge geschlossen. Das ist ein Zuwachs von plus 36,6 Prozent.

Auch in den Bereichen Verkehr- und Transportwesen, Bekleidung und Textil und der Elektrotechnik wurden mehr Ausbildungsplätze besetzt. Gleiches gilt für den Beruf der Industriekaufleute. Dagegen haben sich die Ausbildungszahlen bei Banken, Versicherungen und im Druckgewerbe negativ entwickelt. Auch der Handel ist leicht rückläufig.

Zahlenmäßig keine große Rolle spielen derzeit Flüchtlinge in der Ausbildung. Aktuell wurden 20 Ausbildungsverträge mit Staatsangehörigen aus Afghanistan, Irak, Syrien und Gambia geschlossen. Grundsätzlich sei die Bereitschaft der Wirtschaft, Flüchtlinge auszubilden, vorhanden, teilt die IHK mit. Jedoch werde ein Mindestmaß an Ausbildungsfähigkeit erwartet: "Dazu gehören Sprachkenntnisse, außerdem sollte die Bleibeperspektive klar sein", erläutert Petra Brenner, Bereichsleiterin Ausbildung bei der Kammer. Vielen sei die duale Ausbildung noch unbekannt: "Wir haben hier noch einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten."

Und für alle, die noch auf der Suche sind: Am Freitag, 16. September, gibt es von 13.30 bis 17.30 Uhr bei der Arbeitsagentur in Balingen eine Nachvermittlungsaktion, an der sich die IHK beteiligt.