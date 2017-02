Reutlingen/Hechingen 33-jähriger Dealer in Untersuchungshaft

Mann war schon mehrfach im Fokus der Ermittler

Der Mann war schon mehrfach wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten. In der Nacht zum vergangenen Freitag wurde eine Polizeistreife wegen einer nächtlichen Ruhestörung an die Adresse des Mannes in der Reutlinger Gustav-Schwab-Straße entsandt. Als der Wohnungsinhaber die Tür öffnete, schlug den Beamten Marihuana-Geruch entgegen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde die Wohnung durchsucht. Die Beamten fanden neben einer professionellen Aufzuchtanlage mehr als vier Kilogramm Marihuana sowie knapp 200 Gramm psilocybinhaltiger Pilze und kleinere Mengen an Kokain und Amphetamin. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und im Laufe des Freitags wieder auf freien Fuß gesetzt.