Reiten Olympiasieger Jung sattelt auf

Am morgigen Freitag geht es gewohnt rasant und actionreich weiter: Eine Punktespringprüfung Klasse S** eröffnet um 17.30 Uhr das Abendprogramm, gefolgt vom Fahrchampionat, hier werden die Ein- und Vierspänner in einer Stafetten Prüfung für Spannung und Unterhaltung sorgen. Danach bekommt Florian Dolinschek aus Burladingen sein Goldenes Reitabzeichen verliehen. Der schon traditionelle Hohenzollern Reitbiathlon in Bisingen bildet den krönenden Abschluss des Freitagabends. Mit von der Partie ist auch Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung.

Mit dem Grand Prix de Dressage eine Dressurprüfung der Klasse S*** geht es ab 16.45 Uhr in den hochkarätigen Samstagabend., Der Olympiasieger von 1996 und 2004, Martin Schaudt, wird diese Prüfung Live kommentieren und bietet somit den Zuschauern Einblicke in entscheidende Details. Das Starterfeld ist hochkarätig: Uta Gräf, Siegerin zahlreicher Grand Prixs und Aushängeschild des Dressursports ist ebenso dabei wie die Französin Karen Tebar, die bei Olympia in Rio startete. Die mehrfachen Grand-Prix Siegerinnen Katrin Burger, Meike Lang, Natalie Gauß und Lisa Müller – Ehefrau von fußball-Nationalspieler Thomas Müller vervollständigen das Feld. Auch die Voltigierer sind wieder in Bisingen dabei. Manuel Friederichs aus Epfendorf erhält danach das Goldene Reitabzeichen verliehen.

Zum Abschluss des Samstagabends wird um 20.15 Uhr bereits zum 18. Mal in Folge die vierte und entscheidende Qualifikation des BW-Cups in Bisingen ausgetragen. Hierfür hat sich die gesamte Reiterspitze Baden-Württembergs in die Starterliste eingetragen, geht es doch um die letzten Punkte für das Finale des Hallenchampionats im November in Stuttgart.

Der Große Preis der Sparkasse Zollernalb, auf höchster nationaler Ebene mit einer Springprüfung Klasse S*** ausgeschrieben, bildet am Sonntag den Höhepunkt des 20. Hohenzollern Reitturnieres. Neben dem Wanderpokal der Burg Hohenzollern, erwartet den Sieger ein Auto im Wert von 15000 Euro