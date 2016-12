Reiten Michael Jung feiert sportlichen Abschluss

875 Punkte erhielt Jung von Deutschlands Sportjournalisten und platzierte sich damit hinter Fabian Hambüchen, Jan Frodeno, Nico Rosberg und Sebastian Brendel, aber knapp vor dem bei der Proklamation im Festspielhaus baden-Baden am Sonntag umjubelten Turner Andreas Toba. Die deutsche Vielseitigkeits-Equipe, mit dem Goldmedaillengewinner Michael Jung an der Spitze bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro auf Rang zwei, kam beim Mannschaftswettbewerb auf den 16. Platz.

Einmal mehr geht der 34-Jährige auch als Erster der Vielseitigkeits-Weltrangliste aus einem äußerst erfolgreichen Jahr 2016. Mit 632 Punkten lässt der Doppel-Olympiasieger von London und Rio den US-Amerikaner Phillip Dutton (517) und den Australier Christopher Burton (484) wie in den Vorjahren deutlich hinter sich. Von Rang 15 im Jahr 2015 auf Position 13 verbessern konnte sich in dieser Liste der zweitbeste Deutsche Andreas Dibowski; auch Julia Krajewski als 19. machte gegenüber dem Vorjahr zwei Plätze gut.

Kennt und bewundert man bereits seit langem in der weltweiten "Buschreiter"-Szene die Fähigkeiten von Michael Jung, so sprechen sie sich mittlerweile immer mehr auch bei den Springreitern herum. Nachdrücklich unterstrich er seine Parcours-Qualitäten bei seinen Einsätzen beim internationalen Turnier in der Frankfurter Festhalle, bei dem er gleich bei den internationalen Auftaktspringen auf sich aufmerksam machte. Hinter der 22-jährigen Kaya Lüthi mit Caramia (0/53,77 sec) und Felix Haßmann auf Balance (0/56,54) belegte er beim Preis der Lufthansa Cargo AG nach einem fehlerfreien Ritt in 57,58 Sekunden mit Sportsmann S den hervorragenden dritten Platz.