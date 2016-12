Reiten Lange Saison geht auf die Zielgerade

Jeder, der sich mit Michael Jung beschäftigt, kann seine drei Top-Pferde im Schlaf aufzählen: Sam, fischerRocana, fischerTakinou. Aber auch die fingen mal klein an. Und so möchte Jung auch den Nachwuchs an die großen Aufgaben heranführen. Zuletzt war er wieder unterwegs, in Salzburg – mit einem Trio.