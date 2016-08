Reiten Gold-Reiter gewinnt in Heiligenbronn

Als nächste Aufgabe steht für den Rio-Sieger im September das namhafte Springturnier in Donaueschingen an. "Beim größten Freilandturnier in der Region möchte ich dabei sein." Er werde dort aber nur am Donnerstag und Freitag am Start sein, weil er noch bei einem Vielseitigkeitsturnier in Holland gemeldet habe.

Gehandicapt im Großen Preis war Andreas Brünz vom RSC Salzstetten, da sein 14-jähriger französischer Wallach Balam mit einer Platzangst und einer Panikattacke kurz vor der Prüfung seine ehrgeizigen Ziele einschränkte und er sich mit Rang 20 zufrieden geben musste; "Balam geht normalerweise immer null Fehler." Wenn es nicht Heiligenbronn gewesen wäre, hätte er Balam zurückgezogen. "Heute konnte ich Balam nicht beeinflussen. Man braucht eben auch Glück."

Kurz unkonzentriert und zu nah am Sprung

Mit seinem weiteren Springpferd, dem zwölf-jährigen, in Belgien gezogenen Hengst Erlando, konnte sich der Waldachtaler Erfolgsreiter als Elfter von 33 Startern platzieren. "Schade um den einen Fehler. Ich war kurz unkonzentriert und zu nah am Sprung", gestand der 52-Jährige ein. "Daheim ist man übermotiviert. Schade für die Fans", so Andreas Brünz, " im Ganzen bin ich aber zufrieden. Heiligenbronn ist ein hochkarätiges Springen mit einem Super-Parcoursbauer."

Mit ihrem besten Pferd, dem niederländischen Wallach Big Boy, schaffte die für ihren Heimatverein RA TV Alpirsbach-Rötenbach startende Grand-Dame des Reitsports, Barbara Steurer-Collée, nach einem Null-Fehler-Ritt und dem Stechen nach dem Bulgarier Rossen Raytchev als Dritte den Sprung aufs Treppchen. Exzellente Reitkunst für die Heimat-Fans boten heuer besonders die einheimischen Springreiter Jung, Brünz und Steurer-Collée.

Erfreulicherweise holten zudem Siegerin Vanessa Frey vom RV Waldachtal auf Cesanne und Eva Brünz als Viertplatzierte vom RSC Salzstetten mit Brisbeen im Finale des M**-Springens mit Stechen weiter die Kohlen aus dem Feuer. Die 11-ährige Jule Aurelie Schmid vom RC Heiligenbronn gewann das A-Stilspringen (Kids-Cup Baden-Württemberg) am Samstag.

Parcoursbauer mit Erfahrung vom CHIO in Aachen

Ein Glücksgriff gelang den Organisatoren des Turniers in Heiligenbronn mit der Verpflichtung des renommierten Parcoursbauers Klaus-Wilhelm Holle, der schon in Aachen als "Herr der Hindernisse" bei internationalen Springprüfungen hervorgetreten ist. Ihm zur Seite standen die erfahrenen Parcoursbauer Walter Holzapfel und Rainer Friedrichs.

Einen großen Anklang bei den Zuschauern fand Platzsprecherin Kerstin Liebelt, die mit ihrer charmanten Stimme punktete.

"Die Resonanz war tip-top"

Turnierchefin Petra Schraml-Dussle zog daher nach fünf Tagen hochkarätigem Reitsport auf ihrer Anlage ein überaus positives Fazit: "Das Umswitchen auf ein neues Konzept war ein voller Erfolg. Es wurde von den Reitern sehr gut angenommen. Die Resonanz war tip-top."