Reiten Andy Witzemann schnappt sich Großen Preis

Es war ein packendes Finale, das sich die Springreiter im Großen Preis – einem Springen der Klasse S*** mit Siegerrunde – im RSZ Hohenzollern lieferten.

Und Siegerrunde traf den Nagel auf den Kopf, denn mit Niklas Krieg (2014), Katja Brühl – geborene Dellert – (2013) und Witzemann (2010) waren Teilnehmer mit von der Partie, die in Bisingen schon einmal den Großen Preis gewonnen haben. Titelverteidiger Michael Jung (RV Nordstetten) hatte sich im ersten Umlauf mit "fischerDaily Impressed" im ersten Umlauf zwei Abwürfe geleistet und verpasste damit die Entscheidung der besten Zehn, in die allein der spätere Dritte, Tobias Schwarz (Kenzingen) auf "La Belle" mit der Hypothek von vier Fehlerpunkten aus dem ersten Umlauf belastet war. Während Lokalmatadorin Claudia Vasall vom gastgebenden RSZ Hohenzollern – sie hatte "La Contigo" gesattelt mit einem Abwurf die Chancen auf den Sieg verspielte, gelang Elisabeth Meyer mit "Clavista" in der Zeit von 40,16 Sekunden der erste Null-Fehler-Ritt in der Siegerrunde.

Danach kamen nur noch die Top-Drei des ersten Umlaufs. Doch blieb Krieg (RFV Donaueschingen) mit "Ayers Rock" nicht fehlerfrei, außerdem kassierte er noch 1,25 Strafpunkte für Zeitüberschreitung. Nun war Witzemann (PS-Team Winterlingen) an der Reihe. Er fegte mit "Prinz" in 38,63 Sekunden ohne Abwurf durch den Parcours und legte Katja Brühl (Frankenhof Sonnefeld) mit "Que tal" damit eine ganz harte Nuss vor. Brühl startete gleich mit einem Fehler, danach fielen zwei weitere Stangen und sie musste sich mit Rang neun begnügen.