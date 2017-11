Reiten Adieu Sam - Goldpferd geht in Ruhestand

Und bei den German Masters wird Michael Jung in seiner Paradedisziplin noch ein neues Pferd austesten: Corazon. "Sie ist eine sehr talentierte Nachwuchsstute. Sie ist zwar noch grün und ein bisschen guckig, aber sie geht sehr gut."

Und dieser Vielseitigkeitswettbewerb am nächsten Mittwoch Abend, 15. November, in der Schleyerhalle ist diesmal ganz neu aufgestellt. Turnierdirektor Kai Huttrop-Hage: "Nach den Vorkommnissen beim letzten Vielseitigkeits-Wettbewerb hat es eine Arbeitsgruppe unter anderem mit Joachim Jung gegeben, um die Sicherheit zu erhöhen." In der Schleyerhalle hatte es 2016 zwei Schock-Stürze von Pietro Grandis und Andreas Ostholt gegeben. Der Italiener musste sogar ins Krankenhaus.Deshalb gibt es diesmal den laut Huttrop-Hage "ungewöhnlichen" Drei Phasen-Parcours.

Joachim Jung erklärt, was es damit auf sich hat: "Der Parcours ist in drei Phasen eingeteilt: Zwei Phasen mit einem relativ normalen Tempo, denen eine kurze, knackige Phase folgt. Sieger ist, wer in die Idealzeit hineinkommt. Wer eine Sekunde zu schnell ist als die Idealzeit, wird schon Zweiter. Deshalb muss jeder Reiter versuchen, die Hindernisse perfekt zu nehmen. So soll das Risiko minimiert werden, durch zu hohes Tempo unschöne Bilder zu produzieren. Insofern ist der Sieg ein bisschen vom Zufall abhängig." Klar: Wer in der ersten oder zweiten Phase abwirft, der wird gleich rausgeklingelt.

Doch welche Chancen rechnet sich Michael Jung bei der Indoor-Vielseitigkeit aus? "Mit Isabel English und Sam Ecroyd sind zwei Reiter dabei, die auch bei uns trainieren. Im Parcours sind viele schnelle Reiter und gute Pferde – ich werde auf jeden Fall angreifen!"

Michael Jung zudem in Stuttgart will auch beim Springreiten punkten, wie er auf der Pressekonferenz im siebten Stock der BW-Bank mit Blick auf das Kunstmuseum, das neue Schloss und die Villa Reitzenstein in Stuttgart sagte: "Ich bin mit fischerSolution, fischerChelsea und fischerDaily Impressed dabei. Ich freue mich auf spannende Tage. Denn in Stuttgart bekommst Du jedes Mal eine Gänsehaut, wenn Du einreitest und dann das Publikum spürst." Und er hofft, dass er in der FEI-Weltrangliste schnell höher kommt als derzeit Platz 379 bei den Springreitern: "Ich bin jetzt in München und hoffe, dort noch im Springreiten punkten zu können. Dann kommst Du in der Rangliste ganz schnell wieder nach oben."

Weitere Lokalmatadoren in Stuttgart am Start

Neben Michael Jung sind auch die weiteren Lokalmatadoren Andreas Brünz (Salzstetten), Stefan Hirsch (Nordstetten), Barbara Steurer-Collee (TV Alpirsbach) und erstmals der Junior Marvin Frey (Baiersbronn) im Nürnberger Burg-Pokal (Finale am Mittwoch, 15.15 Uhr) bei den Springwettbewerben mit dabei. Das Finale des BW-Bank Hallenchampionats ist am Donnerstag, um 18.30 Uhr.

Das German Masters in Stuttgart laufen von Mittwoch, 15. November bis Sonntag, 19. November, wenn zum Abschluss ab 15 Uhr der Große Preis von Stuttgart als Höhepunkt auf dem Programm steht. Wichtig zu wissen: Am Freitag Abend ist in der Nachbarschaft um 20.30 Uhr das Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Ein Hochrisikospiel. Andreas Kroll, Geschäftsführer vom Veranstalter in Stuttgart: "Wir rechnen dort nicht mit Problemen. Unsere Besucher sind eher da und gehen später." Mehr Informationen sind unter: stuttgart-german-masters.de abrufbar.