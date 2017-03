Region Neuer Polizeipräsident jetzt offiziell im Amt

Staatssekretär Martin Jäger aus dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration hatte einiges zu tun, die Gäste zu begrüßen, an deren Spitze Justizminister Guido Wolf zu nennen ist. Zu den Vertretern in blauer Uniform gesellten sich Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte, Vertreter der Justiz, des Innenministeriums sowie eine lange Reihe von Landtagsabgeordneten. Da übersah Jäger gar den einen oder anderen. So viele waren der Einladung zur Amtseinführung Regeles gefolgt, dass sogar aus dem Polizeipräsidium in den benachbarten Feuerwehrneubau ausgewichen werden musste.

Angesichts so viel versammelter Prominenz aus Stuttgart nutzte mancher sein Grußwort, seine Gedanken in Sachen Polizeireform ins Mikrofon zu sprechen. Und es lag sicher nicht am Versammlungsort Tuttlingen, dass es deutliche Appelle gab, den Präsidiumssitz dort zu belassen. "Wir sehen keine Notwendigkeit, am Ort und der Gliederung des Polizeipräsidiums Tuttlingen irgendetwas zu ändern", sagte etwa Joachim Dittrich, Leitender Oberstaatsanwalt aus Rottweil. Und Kriminaloberkommissar Werner Scholz, stellvertretender Vorsitzender des Personalrats, bat dringend darum, die Beschäftigten zur Ruhe kommen zu lassen. Die Grenze der Belastbarkeit sei erreicht.

Nein, er wisse auch nicht mehr, machte Gerhard Regele deutlich: Für Ende März sei der Abschluss der Evaluation angekündigt. "Dann wissen wir, über was wir reden werden", ist der Tuttlinger Polizeipräsident sicher, dass dann verschiedene Alternativen zur Wahl stehen werden.