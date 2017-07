Region Elf Vorrangebiete für Windkraftanlagen

Im Ortenaukreis sind elf dieser 19 Vorranggebiete vorgesehen: Sie heißen "Geigenköpfle/Schnaigbühl" auf Gemarkung der Gemeinden Friesenheim, Hohberg und Lahr, "Rauhkasten/Steinfirst" (Friesenheim, Gengenbach, Hohberg, Lahr), "Nill" (Fischerbach, Oberharmersbach, Zell am Harmersbach), "Burzbühl/Hohenlochen" (Hausach, Oberwolfach), "Kambacher Eck/Katzenstein" (Biberach, Schuttertal, Steinach), "Haubühl/Kreuzstein/Großer Grassert" (Ettenheim, Ringsheim, Schuttertal, Seelbach), "Schnürbuck" (Ettenheim, Kippenheim, Mahlberg, Seelbach), "Schondelhöhe" (Gutach, Wolfach, Hornberg), "Falkenhöhe" (Hornberg) "Großer Schärtenkopf" (Lautenbach, Oppenau) sowie "Braunberg" (Bad Peterstal-Griesbach, Oppenau).

"Die Konzentrationszonen für die Windenergienutzung, die von den kommunalen Planungsträgern in den Flächennutzungsplänen dargestellt werden, können über die regionalplanerischen Vorranggebiete hinausgehen oder auch zusätzliche Gebiete umfassen", stellt der Verbandsdirektor Dieter Karlin klar. In den Vorranggebieten dürfe jedoch kein Ausschluss von Windkraftanlagen vorgesehen werden. Karlin verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Anpassungspflicht der Kommunen an die Regionalplanung: "Unser regionales Konzept wird die Minimalkulisse für die Windenergienutzung in unserer Region sein."

69 regionalbedeutsame Windkraftanlagen gibt es derzeit laut Verband bereits – einschließlich der genehmigten, aber noch nicht in Betrieb genommenen. Davon stünden 23 in den 19 vorgesehenen Vorranggebieten. Mit dem Entwurf solle Planungsrecht für rund 60 zusätzliche Anlagen geschaffen werden, die zusammen rund 250 bis 300 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr liefern und so den Verbrauch von 80 000 bis 100 000 Privathaushalten decken könnten. Die Planung stelle einen wichtigen Beitrag zur Energiewende dar. "Durch das Aufzeigen der besonders geeigneten Gebiete konnten wir vielerorts neuen Schwung in die kommunalpolitische Willensbildung und die öffentliche Diskussion bringen", so Verbandsdirektor Karlin.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung ist vom 24. Juli bis 31. August vorgesehen. Weitere Infos zum Offenlage- und Beteiligungsverfahren sollen ab Mitte Juli im Internet unter www.rvso.de zu finden sein.