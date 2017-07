Region/Baiersbronn Schwarzwald als Kulisse für Videodreh

Zu ihrem neuen Song "Don't Mind" haben die drei gemeinsam ein Musikvideo produziert - Protagonistin vor der Kamera ist die junge Sängerin aus Achern. Das Video zeigt die junge Frau auf Streifzügen zu Fuß durch die Natur - eine imposante Kulisse dazu liefert der Schwarzwald. "Wir haben sehr viele Szenen von schönen Orten im Schwarzwald gedreht.", erklären die Musiker.

Im Video zu sehen seien unter anderem die Schwarzenbachtalsperre, die YBurg und die Geroldsauer Wasserfälle. "Die Liebe zum Schwarzwald ist schon immer da gewesen, "schließlich ist er ja unsere Heimat", meinen Jonas Walther und David Vath. Wieder und wieder sei es inspirierend, in der Natur herumzuwandern, frische Luft zu schnappen und schöne Ausblicke zu genießen. Darum geht es auch im Video: Ein Mädchen begibt sich in die freie Natur, um ihrem Alltagsstress und einem Beziehungsstreit zu entkommen. Der Schwarzwald symbolisiert dabei Freiheit, Ruhe und Erholung.

Auch Michele ist begeistert: "Es macht so unglaublich Spaß mit den Jungs zu komponieren und zu produzieren. Es ist wie eine neue Welt, die sich für mich geöffnet hat.“, schwärmt sie. "Ich lerne vor allem viele Dinge über das Produzieren und die Jungs wiederum lernen etwas über meine Art, Lieder zu schreiben.“ Am 29. Juli tritt sie mit ihrer Band beim Openair-Musikfestival im Adler in Ottersweier auf. Sie spielen sowohl Cover, als auch eigene Lieder.