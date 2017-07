Region/Baiersbronn Mountainbike-Strecken auf dem Vormarsch

Möglich machen es Ausnahmen von der sogenannten Zwei-Meter-Regel. Die ist Teil des Landeswaldgesetzes und untersagt das Fahrradfahren auf Wegen von unter zwei Metern Breite. Doch viele lassen sich davon längst nicht mehr abhalten. Sehr zum Ärger von Förstern und Wanderern. Letztere fürchten nicht zuletzt den rasanten Fahrstil mancher Biker.

In Wäldern lauern Mountainbiker-Fallen

Da war der Konflikt vorprogrammiert. Wütende Verfechter der Zwei-Meter-Regel griffen zu handfesten Gegenmaßnahmen. Zwei Jahre ist es her, da schockten Biker-Fallen die Szene: Schrauben in einer Wurzel auf einer Strecke bei Offenburg, querliegende Stämme auf einem Trail in Freiburg. Jemand hatte es auf die Freiluftsportler abgesehen.