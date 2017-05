Region Aus Singles werden glückliche Paare

Mehr als 11.000 Likes verzeichnet "Singles aus dem Schwarzwald", und der Erfolg gibt den Betreibern Recht. "Alle paar Wochen erreicht uns eine Nachricht von einstigen Singles, die dank uns einen Partner gefunden haben", erzählt Christina Speck. Und stolz ergänzt sie: "Zudem wissen wir auch, dass eine Ehe durch diese Seite hervorgegangen ist."

Doch die Hilfe bei der Suche nach der großen Liebe hat auch ihre Schattenseiten. "Es gibt leider immer wieder Leute, die versuchen, Mist zu posten", so Speck. Auch mit anstößigen Kommentaren unter Fotos hat es die 22-Jährige eigenen Aussagen zufolge "sehr oft" zu tun. "Wir hoffen aber immer, dass die Leute Anstand genug haben, um das weitestgehend zu unterlassen. Andernfalls droht die Sperrung des Users auf unserer Seite."

Ob es in ländlichen Gegenden wie dem Schwarzwald schwieriger ist, den Deckel für seinen persönlichen Topf zu finden, will sie weder bestätigen noch verneinen. "Das ist immer eine Frage der Persönlichkeit. Manch einer trifft seine große Liebe in der Disco, wiederum andere finden diese im Freundeskreis, in Supermärkten oder auf der Arbeit."

Wer jetzt Lust bekommen hat, mithilfe der Facebookseite sein Deckelchen zu suchen, muss einfach nur ein Foto mit kurzer Beschreibung an die Seitenbetreiber schicken. Und wer weiß? Vielleicht gibt's dann bald die zweite "Ehe aus dem Schwarzwald"?