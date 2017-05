Ratshausen Willkommensfest für Flüchtlinge

Wie berichtet, wohnen derzeit acht junge Männer aus Gambia, eine siebenköpfige Familie aus Syrien sowie ein Iraner im Gebäude Schlosshof 10 direkt neben dem Rathaus.

Irmgard Kolbe, die DRK-Kreissozialleiterin Nathalie Hahn sowie Annika Schluck von der Diakonie, die die Flüchtlinge unter anderem auch in Verfahrensfragen berät, planen für den Arbeitskreis Asyl federführend das Willkommensfest, das am 8. Juli von 14.30 bis 17 Uhr in und rund um die Pfarrscheuer stattfinden wird.

"Ort der Begegnung"