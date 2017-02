Ratshausen Umzug: Narren sorgen sich um Stammtische

Ratshausen - Die Fuchswadel, der Plettenberggeist, die Gardemädchen und die Musiker führten den Umzug in Ratshausen an. Ihnen folgten einige freie Laufgruppen wie Super Mario und Badenixen. Andere Ratshausener machten sich Sorgen um die nicht mehr vorhandenen Stammtische in den Gasthäusern.