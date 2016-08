Ratshausen Ratshausener Kinder ziehen schweren Laster von der Stelle

Der Tennisverein hatte am Montag zu Ball- und Geschicklichkeitsspielen eingeladen. Am Dienstag durften die Kinder auf Einladung der Bergwacht Seilbahn fahren. Der Liederkranz lud am Nachmittag zu einer Bachwanderung ein. Mit dem Förster ging es am Mittwoch morgens in den Wald. Der Barfußpfad Tieringen wurde am Nachmittag erkundet.

Ein Besuch bei der Firma Koch stand am Donnerstag auf dem Programm. Nach einer Betriebsführung zogen die Kinder mit vereinten Kräften einen Lastwagen. Dem folgte ein Fotoshooting mit Radlader, Bagger und Co., bevor die Mädchen und Jungen Hinweise in Sand und Kies suchten. Im Schiefer-Erlebnis-Park in Dormettingen war die Devise: spielen, toben und abkühlen auf dem großen Spielplatz mit Wasserbecken, Fossilien suchen und klopfen. Der Tag stand unter dem inoffiziellen Motto: "Wer it dreckig isch, hät was falsch gmacht!" Am Freitag waren die Kinder zum Abschluss bei Feuerwehr und Rotem Kreuz.