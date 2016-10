Ratshausen Kirchenbuckel wird nicht angepflanzt

Befasst hat sich das Gremium weiter mit den beiden Schlichembrücken beim Fischweiher und im Vorderen Wiesenweg. Vertreter des Ingenieurbüros Breinlinger stellten in der Sitzung des Rats für das Bauwerk im Vorderen Wiesenweg zwei Alternativen vor: Instandsetzung oder Ersatzneubau für rund 230 000 Euro. Der Gemeinderat sprach sich für den Neubau aus und beauftragte das Büro mit der Planung. Nach Angaben von Lebherz werden für die Maßnahme Zuschussmittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von 150 000 Euro beantragt. Die Bauausführung ist für 2017 geplant.

Zurückgestellt wurden hingegen Maßnahmen bei der Brücke am Fischweiher, die auf 1,5 Tonnen begrenzt ist. Der Neubau ist mit Kosten von 107 000 Euro veranschlagt. An dieser Stelle, so Lebherz, sei im Zuge des Hochwasserschutzkonzepts für das Schlichemtal jedoch ein großes Hochwasserrückhaltebecken geplant. So mache es wenig Sinn, jetzt die Brücke neu zu erstellen, um sie eventuell in einigen Jahren wieder abreißen zu müssen. Sollte das Becken gebaut werden, würde die Zufahrt zum Weiher über dessen Damm erfolgen.

Die Kernfrage sei nun, welche Gemeinden sich an den Kosten für die Bauwerke im Rahmen des Schutzkonzepts beteiligen werden. Das Landratsamt werde demnächst das Verfahren beginnen, in dessen Rahmen alle Kommunen befragt werden. Vom Rückhaltebecken, das einige Millionen Euro kosten werde, würden alle Unterlieger profitieren; Ratshausen allein könne das Becken jedoch nicht finanzieren.