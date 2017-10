Ratshausen Kindergarten und Brücke am Weiher

Ratshausen. Mit 300 000 Euro ist der Kostenanteil der weltlichen Gemeinde an der Sanierung des katholischen Kindergartens veranschlagt. 100 000 Euro sind für erste Maßnahmen am Kanalnetz im Rahmen der Eigenkontrollverordnung vorgesehen. 165 000 Euro wird die Ersatzbrücke beim Fischweiher kosten. Geplant ist ein Maschinenweg im Gewann Plettenkeller, der mit 21 000 Euro veranschlagt ist. Vier neue Filtermodule an der Ultrafiltrationsanlage bei der Wasserversorgung kosten 15 000 Euro. Das alles soll laut Bürgermeister Heiko Lebherz ohne Schuldenaufnahme finanziert werden. Geplant ist aber eine Entnahme aus der Rücklage.

Zuvor hatte das Gremium mit Blick auf die beiden zu sanierenden Brücken am Weiher und im Vorderen Wiesenweg entschieden, als Erste diejenige am Fischweiher in Angriff zu nehmen. Diese Brücke sei notwendig, weil aus dem Gewann Tann Langholz abgefahren werden muss.

Weil im Bereich des Fischweihers jedoch das Hochwasserrückhaltebecken im Rahmen des Schlichem-Hochwasserschutzkonzepts geplant ist, ist es nach Ansicht der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderats nicht sinnvoll, eine neue, feste Brücke zu erstellen. Denn diese müsste bei Umsetzung des Schutzkonzepts in einigen Jahren wieder abgerissen werden. Daher hat man sich entschlossen, für 165 000 Euro eine Behelfsbrücke aus Stahl zu installieren, die später ohne Probleme wieder abgebaut und weiter veräußert werden kann. Als zweiter Schritt ist der Bau eines neuen Wegs vom Vorderen Wiesenweg bis zum Fischweiher für rund 30 000 Euro geplant. Ist der Weg fertig, würde die Brücke im Vorderen Wiesenweg für etwa sechs Monate für den Verkehr geschlossen. Als dritte Maßnahme soll dort dann ein Ersatzneubau für rund 300 000 Euro erstellt werden.