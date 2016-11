Ratshausen Jens Banholzer erwirbt Maute-Fabrik

Eine aufwendige Sanierung des Gebäudes, um dieses dann an private Nutzer zu vermieten, war für die Gemeinde hingegen nicht erstrebenswert und wurde von Bürgermeister Heiko Lebherz auch nicht als eine kommunale Aufgabe angesehen. Nach Auskunft von Lebherz haben sich in den vergangenen Monaten zwei Interessenten bei der Gemeinde gemeldet. Der Gemeinderat habe beschlossen, das Gebäude an den Meistbietenden zu veräußern. Die Abwicklung des Kaufvertrags erfolge in den nächsten Wochen.