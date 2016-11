Ratshausen Halle für den Bauhof wird erweitert

Ratshausen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag den neuen Etat vorberaten. Für die Erweiterung der Bauhof-Halle sind 200 000 Euro kalkuliert. Der interkommunale Bauhof, zusammen mit der Gemeinde Hausen am Tann, ist nach Angaben von Bürgermeister Heiko Lebherz in Ratshausen auf drei Standorte aufgeteilt; neben der Halle sind noch Geräte in der Maute-Fabrik sowie in der Vorstadtstraße untergebracht.

Im Bauhof sind mit Oliver Neher und Dietmar Karrasch zwei Vollzeitkräfte angestellt, dazu noch geringfügig Beschäftigte. Wie die Halle erweitert werden soll, ist laut Lebherz noch nicht klar. "Wir steigen jetzt in die Planungen ein."

Als zweites Großprojekt steht die Sanierung beziehungsweise der Neubau der Brücke im Vorderen Wiesenweg mit Kosten von 230 000 Euro an. Die Gemeinde, so Lebherz, wird für dieses Projekt einen Ausgleichstock-Zuschuss in Höhe von 150 000 Euro beantragen. 15 000 Euro sollen im neuen Haushaltsjahr zudem für einen Aufsitzmäher und ein Winterräumschild für den Bauhof eingestellt werden.