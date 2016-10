Ratshausen (bv). Gerhard Reiner, Schultes von Weilen unter den Rinnen, ist gestern in Ratshausen auf drei Jahre zum Vorsitzenden des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Schlichemtal gewählt worden. Seine Kandidatur war zurov im Verwaltungsrat abgeklärt worden. Er tritt die Nachfolge von Schömbergs Bürgermeister Karl-Josef Sprenger an. Zu seinen Stellvertretern wurden Sprenger und Anton Müller aus Dormettingen gewählt. Abgestimmt wurde offen, die Ergebnisse waren einstimmig. Monique Adrian leitete die Verbandsversammlung in Vertretung des erkrankten Sprenger und gratulierte Reiner zur Wahl: "Es ist eine schöne Aufgabe." Reiner betonte, er wolle "gute Arbeit leisten und alle Interessen unter einen Hut bringen". Nur gemeinschaftlich könne man etwas erreichen.