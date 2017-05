Ratshausen Fünf Sickerstützen werden eingebaut

Ratshausen (bv). Weil der Hang an der Schlichem in einer Nacht um sieben Zentimeter gerutscht ist, sind weitere Sicherungsmaßnahmen ergriffen worden. So hat das Landesamt für Geologie angeordnet, dass im Hang Sickerstützen eingebaut werden müssen, damit sich dieser weiter stabilisiert und das Wasser ablaufen kann.