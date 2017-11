Ratshausen Einsatzkräfte erhalten viel Lob bei Hauptübung

An ihr nahmen rund 40 Aktive der Feuerwehren aus Ratshausen, Hausen am Tann und Weilen unter den Rinnen mit sechs Fahrzeugen teil. Auch das DRK Ratshausen war mit Helfern und mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Angenommen wurde ein Gebäudebrand an der Ratshausener Ortsdurchfahrt. In dem zweigeschossigen Gebäude wurden drei Menschen vermisst. Zwei von ihnen wurden aus dem Erdgeschoss, eine Person aus dem Obergeschoss gerettet. Im Einsatz waren laut Rebholz auch an die 16 Atemschutzträger. Sie suchten in dem Gebäude nach den Vermissten, waren aber auch bei der Brandbekämpfung eingesetzt. So bildeten die Feuerwehren auch gleich eine Riegelstellung, um ein angrenzendes Gebäude vor den Flammen zu schützen.

"Unser erstes Ziel war es natürlich, die Menschen zu retten", betonte Rebholz. Dies habe gut geklappt. Auch der Brand sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Die Zusammenarbeit der drei Feuerwehren des Löschzugs Süd gestalte sich hervorragend und auch diejenige mit dem DRK sei reibungslos verlaufen, lobt der Kommandant.