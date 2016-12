Ratshausen "Das Engagement hat sich gelohnt"

Ratshausen. Insgesamt sind sieben Preisträger ausgezeichnet worden. Das Preisgeld betrug insgesamt 2000 Euro. "Das ist das i-Tüpfelchen für unsere Arbeit", freuen sich die beiden Ratshausener. Rund ein Jahr lang sind sie mit der Planung und Herstellung des Feldkreuzes befasst gewesen, das Pfarrer Thomas Vadakoot im September feierlich eingeweiht hat.

Das Feldkreuz ist etwas Besonderes. Ganz aus Edelstahl hergestellt, thront es auf der Bergkuppe hoch über Ratshausen, glänzt in der Sonne und ist auch von den Wanderwegen am Plettenberg aus zu sehen. Das 2,30 Meter hohe Kreuz hat einen Stamm und Balken mit den Maßen 30 auf 30 Zentimeter: "Das ist wuchtig", sagt Koch, "aber man soll das Kreuz ja auch von weitem erkennen." Auf der Frontseite, also in Richtung Ratshausen, ist zur optischen Auflockerung eine Zierblende aufgesetzt mit dem Christus-Monogramm XP und dem Alpha- und Omegazeichen. Das Besondere daran: Sie sind hinterlegt mit mundgeblasenem Echtantikglas in Blau und Gelb, das vor allem in der Morgensonne "einzigartige Lichteffekte auf dem schimmernden Kreuzkörper zaubert", wie Koch sagt. Auf der Rückseite ist auf einer Blende das Psalmzitat "Groß sind deine Werke, o Herr" angebracht.

Anna Theresia Hummel und Bernhard Koch freuen sich darüber, dass das Kreuz nicht nur Pfarrer Vadakoot gefällt, sondern auch Bürgermeister Heiko Lebherz. Dieser habe ihnen in einem Brief mitgeteilt, "dass das Kreuz eine Aufwertung für die Gemeinde" sei. Dass sie nun auch den Preis der Stiftung der Diözese erhalten haben, sei die Krönung gewesen.