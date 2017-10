Ratshausen "Dankbarkeit für das Leben zeigen"

Pfarrvikar Pushpam ist 33 Jahre alt und kommt, ebenso wie Vadakoot, aus dem Bundesstaat Kerala in Südindien. Dort lebte er in einem Dorf mit seiner Schwester. Mit zwölf Jahren begleitete er die Gottesdienste als Ministrant. Bei dieser Tätigkeit wurde sein Interesse am Beruf des Priesters geweckt.

Nach der zehnten Klasse wechselte er zum "Kleinen Seminar", ein Konvikt für ältere Schüler, die später das Priesterseminar besuchen wollen. Er machte Abitur, studierte Theologie und wurde 2013 zum Priester geweiht. Schon bald wurde ihm eine Tätigkeit in Deutschland angeboten. Pushpams spontane Antwort: "Nein!" Nach zweimonatiger Bedenkzeit gewann aber doch sein Interesse an fremden Menschen und Kulturen die Oberhand. So willigte er ein.

Im April 2015 kam er das erste Mal nach Deutschland. "In diesem Jahr erlebte ich den ersten Schnee in meinem Leben auf der Schwäbischen Alb – und ich spürte, wie kalt er ist", erinnert sich Pushpam und lacht. In Albstadt absolvierte er sein Ausbildungsvikariat und lernte die deutsche Sprache. Dabei habe er auch verstanden, warum es heiße "deutsche Sprache, schwere Sprache".