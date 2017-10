Ratshausen "Dankbarkeit für das Leben zeigen"

Schon bald wurde ihm eine Tätigkeit in Deutschland angeboten. Pushpams spontane Antwort: "Nein"! Nach zweimonatiger Bedenkzeit gewann aber doch sein Interesse an fremden Menschen und Kulturen die Oberhand. So willigte er ein.

Im April 2015 kam er das erste Mal nach Deutschland. "In diesem Jahr erlebte ich den ersten Schnee in meinem Leben auf der Schwäbischen Alb – und ich spürte, wie kalt er ist", erinnert sich Pushpam und lacht. In Albstadt absolvierte er sein Ausbildungsvikariat und lernte die deutsche Sprache. Dabei habe er auch verstanden, warum es heiße "deutsche Sprache, schwere Sprache".

Der neue Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal bat um Verständnis für seine ab und an nicht ganz verständliche Aussprache und den manchmal nicht ganz richtigen Satzbau. Und auch dafür, dass er den schwäbischen Dialekt nicht verstehe. Seine deutsche Sprache sei noch nicht perfekt, aber er arbeite daran. Vor allem wolle er sich bemühen, ein guter Seelsorger zu sein, versprach Pushpam.

In seiner Predigt thematisierte er den Sinn des Erntedankfests. Es gehe um die Dankbarkeit für das Leben: "Es gibt sehr viele Gründe dafür, Dankbarkeit und Zufriedenheit zu empfinden. Wir sollten uns daran erinnern, dass uns viel geschenkt ist und dass wir auch geben sollten. Denn Nehmen füllt die Hände, schenken füllt das Herz".

Außerdem zitierte er Hellen Geller mit den Worten: "Ich weinte, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich jemanden traf, der keine Füße hatte." Oft brauche man eine solche Erkenntnis, um das Schicksal annehmen zu können, betonte der Pfarrvikar.

Pfarrer Holdt begrüßte ihn mit diesen Worten: "Wir dürfen hier eine geistige Frucht aus Indien empfangen." Er freue sich schon sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit, betonte er.