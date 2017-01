Ratshausen Brauchtum ist im Ort fest verankert

Ratshausen. Zwei anstrengende Wochenenden liegen hinter den Ratshausener Narren, als sich Teile der Führungsriege einmal mehr in der Zunftstube im Rathaus einfinden. Beim Narrentreffen in Urloffen waren 70 Hästräger dabei, beim Ringtreffen in Bisingen fast die gesamte Truppe. "Zwei Termine außerhalb des eigenen Orts reichen uns aber", sagt der Brauchtumsbeauftragte Michael Steiner. "Uns ist es wichtig, das Brauchtum der Dorffasnet hochzuhalten."

Bis zum großen Tag im September liegt für die NZ 77 noch einiges an Arbeit an. "Die Planungen für den Festakt laufen natürlich schon längst auf Hochtouren", betont Stefan Häring. Von 2002 bis Anfang dieses Jahres stand er als Narrenvater an der Spitze der Zunft. Bei der Hauptversammlung am 13. Januar hat er die Verantwortung an Gunter Walter abgegeben, der im Jubiläumsjahr den 350 Mitglieder starken Verein führen darf.

"Es wird ein ganz besonderer ›Schwäbischer Abend‹ mit zünftiger Unterhaltung", verrät der sechste Narrenvater der Ratshausener Zunft. "Musikalisch werden wir durch die Wenzelsteiner unterhalten", ergänzt Gunnar Frey, stellvertretender Vorsitzender. Eine besondere Ehre kommt dabei dem Vize zu: Er darf die Einzelfigur der NZ 77 tragen, den Plettenberggeist.