Ratshausen Bis ins hohe Alter in den eigenen vier Wänden

Durch die enge Verzahnung sei zudem ein eventueller Wechsel vom betreuten Wohnen in die Residenz leicht zu handhaben: "Da haben wir schon einige Fälle gehabt. Die Leute fühlen sich gleich wohl, weil sie die Bewohner ja schon kennen", sagt Haus- und Pflegedienstleiterin Susanne Buschle. Hervorragend geeignet seien die Wohnungen auch für Paare. Selbst dann, wenn einer von ihnen ins Heim wechseln müsse, bleibe der direkte Kontakt erhalten: "Das ist eine große Entlastung für beide."

So wirbt Mohler für die Anlage in Ratshausen auch mit ihrer Lage im Grünen. "Das ist für viele Menschen attraktiv, wenn sie sofort in der freien Natur sind." Und für diejenigen, die nicht mehr selbst einkaufen können, bietet die KFB einmal in der Woche eine gemeinsame Einkaufsfahrt an.

Die Erdgeschosswohnungen mit rund 51 Quadratmetern und die Dachgeschosswohnungen mit etwa 49 Quadratmetern können von den Mietern individuell eingerichtet werden. "Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt", sagt Mohler, auch was die verlangten Mieten angehe.

Das Ambiente und die unmittelbare Nachbarschaft zum Seniorenheim schätzt auch Waltraud Pusch, 76, die seit zwei Jahren in einer der betreuten Wohnungen lebt und zuvor in Schömberg und Wellendingen zuhause war. "Das hier ist praktisch und gemütlich", sagt sie. Man könne sich mit anderen zusammensetzen oder von der Terrasse aus auch schon mal einen Fuchs beobachten. Sie genießt die gemeinsamen Kaffee-Nachmittage in der Seniorenresidenz und hat kürzlich auch das Herbstfest dort besucht: "Mir hat es hier vom ersten Tag an gefallen. Ich fühle mich einfach wohl."

Weitere Informationen: KBF: www.kbf.de, Telefon 07473/37 71 40 Seniorenresidenz Plettenberg: 07427/93 00