Rangendingen Zum Adventscafé kommen alle Altersstufen

Das Gemeindeteam stellte eine stattliche Kuchentafel bereit. "Das Adventscafé ist eine schöne Gelegenheit, um die besinnliche Vorweihnachtszeit einzuläuten", sagte Ronald Höllich. Er ist Mitglied im Gesamtkirchengemeinderat der Seelsorgeeinheit und hilft auch im Gemeindeteam mit. Wie auch die anderen Helfer freute er sich, dass der Ägidius-Raum am Sonntagnachmittag fast aus den Nähten platzte. "Wir haben an zwei Tischen sogar schon nachgedeckt", freute sich Höllich über den guten Besuch.

Barbara Beiter stimmte mit ihrer Gitarre Adventslieder an. Die Gäste sangen gerne mit. Beiter leitet auch den Singkreis der kleinen Pfarrgemeinde, bei dem in regelmäßigen Abständen im Ägidius-Raum gesungen wird. Aber trotzdem blieb am Sonntag viel Zeit zur Unterhaltung. "Das ist uns auch das wichtigste an unserem Kaffeenachmittag", sagte Höllich. "Dass man sich einfach zwanglos unterhält, das kommt doch fast das gesamte Jahr über viel zu kurz."

Viele Generationen