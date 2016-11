Rangendingen Zu wenig Skifans stehen auf Rock

Die Skikurse in der Heimat bieten die Rangendinger am 11. und 12. sowie am 25. und 26. Februar am Skilift in Salmendingen an. Dort gibt es auch Anfängerkurse für Erwachsene. Das Lady-Wochenende mit Ski-Tour am Feldberg und Wellness gibt es vom 11. bis 12. Februar. Die Skitour für Fortgeschrittene startet vom 17. bis 19. März in St. Antönien. Die erste Traditions-Ausfahrt führt die Rangendinger in die schneesichere Ötztal-Arena. Termin ist vom 2. bis 4. Dezember. Vom 10. bis 12. März folgt die Jugendausfahrt als "Skicamp für Kids und Teens" an den Diedamskopf. Ein besonderes "Schmankerl" verspricht die Ausfahrt an den Genussberg Venet in Tirol. Dort wird in der 2012 neu gebauten Venet-Gipfelhütte mitten im Skigebiet übernachtet. Termin ist vom 24. bis 26. März. Der zweite Kassiker zum Saisonabschluss ist die Ausfahrt an den Stubai-Gletscher vom 28. bis 30. April.

Weitere Fotos www. schwarzwaelder-bote. de