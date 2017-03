Rangendingen Wahlen und Ehrungen

"So wollen wir unseren Verein auf die Zukunft ausrichten und es ermöglichen, Ämter flexibler zu verteilen", begründete der Vorsitzende Holger Eggenweiler. Derzeit zählt der Verein 33 Aktive im Orchester. Insgesamt hat der Musikverein 165 Mitglieder. Im Augenblick sind noch elf Kinder und Jugendliche in Ausbildung, erläuterte der Vorsitzende. Doch die Abbrecherquote sei hoch, weswegen versucht werden müsse, die Jugendlichen besser in den Verein einzubinden.

Dass den Jugendlichen mit dem Zeltlager und der USA-Reise der Jugendkapelle etwas geboten wird, erzählte Walter Schmid. Sechs Jungmusiker aus Bietenhausen musizieren derzeit in der JuKa. Blockflötenkinder und Mitglieder im Liederorchester gebe es dagegen aktuell leider keine, so Schmid.

Schriftführer Günter Leins berichtete über die Organisation der Fasnet im Ort und die Pfarrgartenhockete. Dirigent Joachim Schöpe bezeichnete die Gemeinschaftskonzerte mit dem Musikverein Bittelbronn als musikalische Höhepunkte im Jahre und bescheinigte seiner Kapelle eine sehr gute Leistung.

Entenrennen im Juli

Fleißigste Probenbesucher waren Willi Bailer, Hermann Beuter und Dirigent Joachim Schöpe, die an jeder Probe teilnahmen. Josef Albus, Roland Strie, Jürgen Leins und Günter Leins waren in 90 Prozent der Proben dabei.

Ortsvorsteher Josef Pfister bescheinigte den Musikern, einen "perfekten Job" gemacht zu haben. "Weiter so", so sein Appell. Dieses Jahr veranstaltet der Verein wieder seine Pfarrgartenhockete, im Juli findet das Entenrennen, im Dezember das Weihnachtskonzert statt.