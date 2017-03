Rangendingen "Verrückte Weiber" und Bodensee-Landschaft

Die Künstlerin zeigt hier 30 Arbeiten in einer großen Bandbreite an Techniken und Motiven. Mit ihren Arbeiten kehrt Noll, geboren in Rangendingen und wohnhaft in Hirrlingen und Überlingen am Bodensee, an ihren ersten Ausstellungsort zurück, wie Bürgermeister a.D. Manfred Hofelich aus Hirrlingen in seiner Einführung erzählte.

Schon 1999 hatte er bei der ersten Präsentation Nolls gesprochen. Vieles habe sich seither entwickelt, geblieben seien die kräftigen Farben und lebendigen Darstellungen des Alltäglichen. Noch relativ unbekannt sind bei den Ausstellungen des Künstlerstammtischs Nolls großformatige Stadtansichten in Acryl – obwohl sie sich dieser Technik bereits seit Jahren widme, wie die Künstlerin sagte.

In diesen abstrahierten Bildern scheinen die Menschen hilflos den Gebäuden gegenüberzustehen, die gleichzeitig aber deren Weg und Ziel bestimmten, wie Hofelich ausführte.