Rangendingen Unfall rückt Gefahr ins Bewusstsein

Kindergärten stoßen an ihre Grenzen

Die Kinderzahl in Deutschland ist so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Klar, dass dieser durchaus erfreuliche Umstand auch an einer jugend- und familienfreundlichen Gemeinde wie Rangendingen nicht spurlos vorübergeht, wie der Bürgermeister erläuterte. Nach den neuesten Zahlen bekomme jede Frau im Durchschnitt 1,56 Kinder. "Wir lagen da auch schon bei 1,41 Kindern", erläuterte der Bürgermeister. Doch das hat auch Konsequenzen für die Gemeinde. Die Rangendinger Kindergärten stoßen mit den hohen Kinderzahlen an ihre Grenzen. Die sechs Regelgruppen und zwei Gruppen für unter Dreijährige im Rangendinger Kindergarten sind rappelvoll. "Da ist derzeit kein Platz mehr frei und es gibt schon Wartelisten", hörten die Räte den Rathauschef sagen. Dasselbe gelte für den Kindergarten in Höfendorf, wo ebenfalls alle Plätze belegt seien. Einzige Ausnahme ist Bietenhausen. Dort sind laut Widmaier derzeit noch wenige Plätze frei.

Erweiterung nicht mehr möglich

Fragen nach einer Erweiterung des Kindergartens in der Heimgartenstraße erteilte er dagegen sofort eine Absage. Im oder am bestehenden Gebäude sei keine zusätzliche Erweiterungsmöglichkeit mehr gegeben.

Für Widmaier kommt da eher eine Lösung auf der anderen Straßenseite in Frage. Bei der Schule könnte seiner Meinung nach ein separater zweiter Kindergarten gebaut werden.