Rangendingen Turnier mit Prestige und Brisanz

Der Auftakt am Donnerstagabend hat es gleich in sich: Um 18 Uhr wird das Turnier mit der Partie zwischen dem TSV Boll und dem FC Hechingen eröffnet – im April war die Partie in der Kreisliga A nach Tumulten in der Nachspielzeit noch abgebrochen worden.

Brisanz birgt neben dem ersten Vorrundenspiel auch das letzte: Am Samstag spielt Rangendingens neuer Spielertrainer Birkan Madran mit seinem Team gegen den TSV Stein, den er bis zuletzt drei Jahre lang trainierte. "Das ist natürlich ein besonderes Spiel für mich und wird nicht einfach" sagt Madran, "Aber letztlich will jeder gewinnen."

Neu sind beim Traditionsturnier in diesem Jahr Modus und Termin: Nicht mehr wie bisher am Ende der Saison-Vorbereitung, sondern gleich zu deren Beginn findet das Turnier dieses Mal statt. Der Grund: Am bisherigen Termin Mitte August hatten viele Teams wegen im Urlaub weilender Spieler oft personelle Probleme.