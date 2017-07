Rangendingen. Der Sportverein Rangendingen nahm die Siegerehrungen zum Hohenzollernpokal beim 95. Jubiläumsfest zum Anlass, weitere ehemalige Spieler, Trainer und Funktionäre für deren lange Vereinstreue und ihr Engagement für den Verein zu ehren. Als ersten bat der Vorsitzende Manfred Haug Gallus Wannenmacher auf die Bühne im Festzelt. Er wurde für 60-jährige Vereinstreue geehrt. Wannenmacher war in den 1970er Jahren Vereinsvorsitzender der Sportler gewesen. Für 70 Jahre wurde Franz Schmid in Abwesenheit geehrt. Der langjährige Wirtschaftsvorsitzende Martin Klaffschenkel erhielt vom Sportkreis die Ehrennadel in Silber. Sie wurde vom Vorsitzenden des Fußballbezirks Zollern, Wolfgang Haug, übergeben. Die Verbandsehrennadel erhielt Johann Gunesch überreicht. Mit der Ehrennadel der Württembergische Sportjugend und der bronzenen Vereinsnadel wurde Frank Stelzenmüller ausgezeichnet. Die höchste Ehrung des SVR erhielt der ehemalige Landesligaspieler und langjährige Jugendtrainer Ernst Ehrlichmann. Er bekam die goldene Vereinsehrennadel überreicht.