Rangendingen - Noch ist die Fasnets-Saison recht jung, doch so langsam kommen die Narren in Fahrt. In Rangendingen ließen sie am Samstag beim Hexenball der Schrägen Töne des Musikvereins auf jeden Fall nichts anbrennen. Kein Wunder, denn schon von Beginn an powerten die Narrenmusikanten alles aus sich heraus und katapultierten ihre Fans auf die Stühle. Die klatschten dort begeistert mit und rissen auch jene, die noch nicht so richtig in Stimmung waren, mit ihrer Begeisterung mit.