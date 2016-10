Rangendingen Stimmen aus dem Staatstheater erklingen

Laura Correales (Sopran) und Johannes Petz (Tenor), die beide an der Staatsoper in Stuttgart singen, werden zusammen mit Hans- Peter Merz aus Albstadt (Orgel, Albstadt) das Programm gestalten. Alle drei werden sowohl solistisch als auch im Duett auftreten. Aufgeführt werden geistliche Werke unter anderem von Händel, Bach, Mozart, Haydn, Donizetti und anderen Komponisten, darunter auch das berühmte "Largo" von Händel und das "Panis angelicus" von Franck.

Laura Corrales wurde in der Universidad de Costa Rica ausgebildet und studierte anschließend an der University of New Orleans in den USA. Seit 2006 besucht sie Meisterkurse in Amerika und Europa, sie war schon für einige Opernproduktionen eingesetzt. Auch als Konzertsängerin bewältigte sie bereits anspruchsvolle Programm. Seit acht Jahren ist sie Mitglied im Opernchor der Staatstheaters Stuttgart.

Der Tenor Johannes Petz, der aus Albstadt stammt, studierte an der Musikhochschule Trossingen. Er war in der Folge unter anderem über zehn Jahre Mitglied der "Neuen Vocalsolisten Stuttgart", das zahlreiche Konzertreisen machte. Neben gelegentlichen Fernsehauftritten wirkte er auch bei CD-Einspielungen und Rundfunkproduktionen mit. Seit 1996 singt er im Opernchor des Staatstheaters Stuttgart.