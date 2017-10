Rangendingen Schulen für Gambia schlägt neue Richtung ein

Anstatt viel Zeit und Geld in Bürokratie, Organisation und Fracht zu investieren, wollen die Mitstreiter mehr denn je in die Hilfe vor Ort investieren – hauptsächlich in Bildung und die Sanierung der dortigen Schulen. Unter dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe" könne sehr viel mehr bewegt werden als das bisher der Fall war, ist Otto Fahrner vom Verein überzeugt. Der Markt vor Ort dürfe nicht noch durch Lieferungen aus Deutschland kaputt gemacht werden. Angedacht sei stattdessen, einheimische Handwerker mit der Herstellung von Schulmöbeln zu beauftragen. In den ortsansässigen Nähereien können die Schuluniformen genäht werden. Der notwendige Stoff werde bereitgestellt. So könne größtenteils vermieden werden, dass Kleidungsstücke zu klein oder zu groß geraten. Außerdem sei geplant, anstehende Renovierungsarbeiten in Schulgebäuden selbst zu organisieren.

Die Mitglieder von "Schulen für Gambia" seien ein- bis zweimal im Jahr vor Ort, um zu sehen, dass alles funktioniert. Schließlich sollen die Spendengelder auch dort ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Im Januar 2018 wird eine Delegation des Vereins auf eigene Kosten nach Gambia reisen – auch um die neuen Patenschaftsgelder auszubezahlen.

Weitere Informationen: Wer helfen möchte, kann entweder Mitglied bei "Schulen für Gambia" werden für 30 Euro pro Jahr, oder mit einer Spende in Höhe von 105 Euro einem Kind für ein ganzes Jahr den Schulbesuch ermöglichen. Infos unter http://schulenfuergambia.de oder unter Telefon 0151/52 22 49 91